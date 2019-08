Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera: pista ciclabile tirrenica, l’Assessore Scajola ha fatto il punto della situazione nel ponente (Foto e Video)

Riunione molto partecipata e proficua quella che questa mattina ha visto incontrarsi dirigenti regionali, Filse e il comune di Ventimiglia. Erano presenti oltre l’assessore regionale Marco Scajola, il vicedirettore Pier Paolo Tomiolo, Claudio Rapetto, Paola Carnevale, Laura Muraglia, Sonia Berardinucci, Massimo Pietrasanta, Roberto Merlo. Per il Comune il sindaco Scullino, l’assessore Ascheri, il segretario generale Antonino Germanotta e gli uffici comunali diretti da Cesare Cigna.

“Un giro nell’estremo ponente ligure per parlare di pista ciclabile - ha detto l’Assessore regionale - un progetto che, come regione Liguria, stiamo portando avanti su tutto il territorio. Il ponente, avendo già un tratto significativo di ciclabile, è sicuramente all’avanguardia rispetto alle altre parti della Liguria, ma anche nel progetto nazionale. Questa mattina a Ventimiglia ci siamo confrontati con l’Amministrazione e i tecnici per fare il punto sul progetto che aveva alcune debolezze. Si rischiava di perdere circa 150 parcheggi e una parte della passeggiata.

Il Comune di Ventimiglia ha ribadito questa mattina che vuole, come del resto anche noi, la pista ciclabile, ma anche non perdere parcheggi e questo è legittimo. Abbiamo iniziato a lavorare, ma abbiamo portato delle significative modifiche al progetto. La pista ciclabile si farà, il tracciato verrà rispettato, dall’altra parte abbiamo la notizia che i 150 parcheggi non verranno toccati e nemmeno la passeggiata. L’idea che è stata ritenuta percorribile dalla Regione e da Filse che sarà presto verificata nel proseguo della pratica è quella di realizzare, come ha precisato il Sindaco Scullino: “La ciclabile sull’attuale marciapiede, lasciare gli attuali posti macchina e realizzare la parte pedonale in parte a sbalzo verso il mare, con materiale eco compatibile ed ecosostenibile”.

Una vera passeggiata mare realizzata su traverse con tavolato in finto legno, continua l’assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri - composto principalmente da segatura di legno duro riciclata e/o plastica a base di polietilene riciclata, insomma una struttura leggera ed esteticamente molto leggera”.

Nel pomeriggio la riunione è proseguita a Vallecrosia con i rappresentanti dell’Amministrazione e i tecnici comunali, insieme al Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito: “Qui la situazione non ha le problematiche di Ventimiglia - spiega Marco Scajola - qui stiamo facendo delle valutazioni puramente tecniche. Sono contento dell’ottima collaborazione che c’è fra i sindaci e i comuni. Vallecrosia e Bordighera stanno facendo un ottimo lavoro come il comune di Ventimiglia, oggi siamo qui con i nostri tecnici, ma il questo caso dobbiamo solamente affinare dei particolari, vedere lo stato dell’arte e procedere. Sono molto contento ed ottimista perché il ponente sta rispondendo bene, tutti i comuni stanno facendo un bel lavoro in sinergia con l’Amministrazione regionale. La ciclabile diventerà il fiore all’occhiello di tutta la riviera di ponente.”