Sanremo: danni della mareggiata di ottobre, il Comune partecipa al bando per finanziare progetti preliminari per 5 milioni di euro

Il Comune di Sanremo si attiva per iniziare il finanziamento dei lavori per i danni causati al patrimonio pubblico dalla violenta mareggiata dell’ottobre scorso.

Questa mattina la Giunta matuziana ha votato favorevolmente l’adesione al bando che permetterebbe di finanziare lavori per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro grazie ai fondi del Comune e della Regione Liguria. Il bando concede il finanziamento di progetti preliminari per la somma di cui sopra, poi si dovrà entrare nella fase operativa degli interventi.

La Giunta matuziana ha dato l’incarico agli uffici per la redazione dei progetti preliminari con un importo totale di circa 5 milioni di euro, una fase obbligata per poi arrivare ai progetti definitivi in base alle disponibilità (se ne parlerà l’anno prossimo). “Sono fondi molto utili per coprire gran parte dei danni - dichiara ai nostri microfoni l’assessore al Demanio Mauro Menozzi - per fortuna non abbiamo subìto tanto quanto il Levante, ma abbiamo avuto la nostra parte di problemi e speriamo di accedere ai fondi della Regione per intervenire”.