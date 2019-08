Bordighera: commissione urbanistica su Palazzo del Parco, approvato quasi all’unanimità progetto già esistente

E’ stato discusso questa mattina nella Commissione Urbanistica convocata a Palazzo Garnier, il progetto relativo a Palazzo del Parco di Bordighera per il quale la Giunta intende proseguire nella direzione già avviata.

Sarà infatti approvato a breve quello definitivo che prevede, al primo piano, lo spostamento di alcuni uffici comunali come la Sala Giunta e Consiliare, la Segreteria e l’Ufficio del Sindaco, mentre al piano terra sarà realizzata la biblioteca moderna. Resta l’incognita del secondo e terzo piano: la precedente Amministrazione, avrebbe spostato gli altri uffici comunali, accorpandoli così in un unico edificio, mentre la Giunta Ingenito si riserva di decidere in seguito la loro destinazione.

“E’ stato confermato quello che è stato detto in conferenza capigruppo - ha detto il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - il progetto va avanti, in questo modo al ditta potrà procedere all’affidamento dei lavori.”

Le minoranze, che in questa sede hanno potuto richiedere maggiori dettagli tecnici, lo hanno approvato all’unanimità, ad esclusione del consigliere Giovanni Ramoino che ha scelto di astenersi: “Si tiene il progetto attuale in modo da avviarlo - spiega Mara Lorenzi - ma da parte dell’amministrazione c’è un interesse a rielaborare le finalità della struttura. Ho chiesto che ci sia una valutazione della destinazione di Palazzo del Parco ad uso sociale, turistico e congressuale.”

Dello stesso parere anche il consigliere Giuseppe Trucchi: “Verrano consegnati ‘grezzi’ due piani - ha detto - abbiamo ottenuto che venga spostato il minor numero possibile di uffici comunali, destinando sempre più la struttura a scopi culturali, turistici e congressuali.”