Sanremo: giovedì in piazza Colombo lo stage di sezione ritmica della scuola “Dimensione Musica”

Giovedì sera in piazza Colombo, sul solettone, la scuola “Dimensione Musica” di Sanremo presenta lo stage di sezione ritmica.

Con la collaborazione degli insegnanti: Roberto Bonazinga (basso), Lorenzo Spinozzi (chitarra) e Ramon Rossi (batteria). “I nostri insegnanti sono tutti laureati e con una vasta esperienza live cosa che fa la differenza per apprendere la conoscenza di uno strumento musicale e le sue caratteristiche dinamiche e tonali.Non solo esercizi sterili e monodinamici. Vi aspettiamo per farci domande e prove sul campo. La musica una chiave per il benessere interiore ed esteriore” dichiarano dalla scuola “Dimensione musica”.