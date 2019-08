Pigna: domenica la Festa della Montagna a Colla Melosa insieme al CAI di Bordighera

Domenica 1° settembre si terrà la ormai tradizionale Festa della Montagna. La giornata, organizzata dal Club Alpino sezione di Bordighera, giunta alla 39ª edizione, si svolgerà, come di consuetudine, nell'incantevole scenario di Colla Melosa (mt. 1545) nel comune di Pigna, all'interno del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.



"La festa si articolerà nel corso di tutta la giornata e offrirà momenti di preghiera ed eventi conviviali ed associativi. - spiegano dal CAI - Saremo operativi a partire dalle ore 9.30. Alle 11, come consuetudine, celebrazione della Santa Messa, subito dopo verranno consegnate le Aquile d'oro ai soci che hanno compiuto 25 e 50 anni di militanza nel sodalizio. Seguirà il pranzo, con il collaudato menù della sezione C.A.I., la classica polenta e salsiccia, pizza, salamino, formaggio, panino e dolci delle nostre cuoche. Non mancheranno le damigiane di buon vino. Raccomandiamo grande attenzione per chi dovrà guidare e di valutare il consumo di bevande alternative non alcoliche. Il pomeriggio sarà dedicato ai canti e ai giochi per grandi e piccini come, corsa nei sacchi e tiro alla fune, il tutto in allegra compagnia e allietato dalla distribuzione di gadgets".