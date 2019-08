Diano Marina: il Gran Gala della Musica chiude a Villa Scarsella una memorabile edizione dell’Emd Festival

Finale in crescendo per l’Estate Musicale Dianese Festival, rassegna giunta all’ottava edizione, che quest’anno (otto spettacoli) ha toccato un’ampia gamma di generi, non solo musicali. Dopo l’opera (Tosca) e l’operetta (La Vedova Allegra), nella serata di mercoledì 28 sarà dato spazio al Gran Galà della Musica, con l’interpretazione delle arie a opera e di alcune tra le più belle canzoni della tradizione italiana e del panorama internazionale. Protagonisti sul palco di Villa Scarsella (ore 21.30), a Diano Marina, saranno diversi cantanti, alcuni dei quali si sono meritati questa opportunità essendo risultati vincitori del 1° Premio Città di Diano Marina, svoltosi a metà giugno con una folta partecipazione di “candidati” giunti da tutto il mondo. Accompagnati da Francesco Barbagelata al pianoforte, mercoledì si esibiranno Cristina Mosca (soprano), Paola Molfino (soprano), Marika Colasanto (soprano), Melissa Purnell (soprano), Yue Wu (soprano), Veronica Esposito (mezzosoprano), Chika Sasakawa (soprano). Insieme a questa ampia schiera di bravissimo interpreti ci sarà il più famoso tenore Massimiliano Pisapia, applaudito protagonista qualche giorno fa, sempre nello splendido scenario di Villa Scarsella, della Tosca nel ruolo di Mario Cavaradossi. Pisapia chiuderà il concerto sulle note di Nessun Dorma. Altri tra brani in scaletta sono Summertime, Io te vurria vasà, Non ti scordar di me, O sole mio, O soave fanciulla (dalla Bohème), Habanera (dalla Carmen), Caro nome (dal Rigoletto).

A presentare la serata sarà Roberta Moschella. Il costo dei biglietti, che possono essere acquistati in prevendita in via Cavour 30 o prenotati al 338.1118108, è di 15 euro nel 1° settore e 12 euro nel 2° settore (ridotti Under 14: 5 euro).



Conoscere il mare - Sempre mercoledì 28, in piazza Martiri della Libertà, verrà proposta una serata extra del ciclo Diano sottoMarina, dal titolo “Ma tu lo conosci il mare?”, con interventi della biologa Monica Previati e degli esperti di Informare. Gianni Rossi ai titoli di coda - Ultime due occasioni, nellse serate di mercoledì 28 e venerdì 30 (ore 21.30), per scatenarsi nella discoteca in riva al mare, sul Molo delle Tartarughe, con lo showman Gianni Rossi. Bambini, giovedì si balla - Il ciclo Giovedì Bimbi, che ha tenuto banco nella quarta serata della settimana da due mesi, si conclude con lo stesso spettacolo con cui aveva preso il via il 27 giugno, vale a dire la Baby dance di Fortunello e Marbella, collaudata coppia di artisti, pronta ad accogliere tutti i bambini e farli divertire a partire dalle ore 21.30 di giovedì 29 in piazza Martiri della Libertà. Teatro bis - Nella serata di venerdì torna a Villa Scarsella, dopo il successo dello spettacolo del 2 agosto, la Compagnia Amici del Teatro, composta da attori dilettanti e tanti volti noti del Golfo Dianese, con la replica della commedia brillante “Il piacere di essere onesti”, di Norman Velino, con la regià di Ermanno Vanoli, con scenografie di Roberto Heger, luci e suoni a cura di Cesare Pardini, costumi e trucco di Gianna Tripepi, assistente di palco Jet Van Wieringen. Sabato blues - Appuntamento da non perdere sabato sera, ultima serata della rassegna “Diano Cover”, sul Molo delle Tartarughe (ore 21.30) con uno dei più grandi bluesman italiani, Paolo Bonfanti, già collaboratore dei più importanti artisti di livello internazionale. Bonfanti si esibirà in trio con Nicola Bruno (basso elettrico) e Alessandro Pelle (batteria e percussioni).

Beach volley benefico - Sport e solidarietà, nella giornata di domenica 1 settembre, nell’arena della ex-spiaggia Camandone, con un torneo di beach volley 3x3, promosso dal Leo Club. Il regolamento di questa prima edizione prevede in campo formazioni di tre giocatori, con almeno una donna sempre schierata. Massimo 12 formazioni. Il ricavato sarà devoluto al Campo Giovani Disabili. Iscrizione: 40 euro a squadra. Prime sfide alle 9.15. Sarà un’anteprima in attesa della tappa femminile del circuito nazionale Fipav in programma a metà settembre.

Settembre inizia con il mercatino - Puntuale, come ogni prima domenica del mese, il 1° settembre, dalla mattina e per tutta la giornata, via Petrarca e via Santa Caterina da Siena - nei pressi di palazzo comunale - ospiteranno il Mercatino del piccolo antiquariato, del collezionismo e dell’hobbystica, a cura dell’Associazione la Luna, con numerosi e qualificati espositori.