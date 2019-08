Valle delle Meraviglie: escursionisti francesi dispersi contattano il numero di emergenza italiano, tratti in salvo nella notte

Sono stati tratti in salvo nella notte alcuni escursionisti francesi dispersi nella Valle delle Meraviglie che sono riusciti a richiedere soccorso chiamando il numero di emergenza italiano. In quota i telefoni cellulari non agganciavano la cella francese, ma quella italiana, la chiamata ha così consentito di avviare i soccorsi che sono stati effettuati grazie alle comunicazioni che dall’Italia con cui gli escursionisti hanno dato le loro coordinate.