Diano Marina: principio di incendio nella notta in un appartamento di via all'Isola, probabile corto circuito alla lavastoviglie

Principio di incendio nella notta a Diano Marina in un appartamento situato in via all'Isola, dovuto probabilmente ad un corto circuito alla lavastoviglie. A dare l'allarme una signora che, alla vista del fumo, ha allertato i Vigili del Fuoco e svegliato le due persone che dormivano all'interno - una madre con la figlia - che sono state tratte in salvo. L'incendio è stato spento con un estintore da un parente che si è precipitato nell'appartamento, poco prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.