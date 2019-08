Taggia: terminati i 5 giorni di festeggiamenti per Sant'Isidoro, Levà C'è "Il gruppo deve essere compatto e unito ma forse anche un po' matto" (Gallery Fotografica)

A Levà si sono chiusi i festeggiamenti patronali per Sant'Isidoro. La chiusura come da tradizione è stata con la Santa Messa officiata nel parcheggio Lentisco.

"Siamo molto soddisfatti. Sono stati cinque giorni di festeggiamenti con tante attività per grandi e piccini. - spiega Paola Oggero, del gruppo organizzatore 'Levà C'è' - Tantissime le persone che hanno preso parte alla serate. Li abbiamo visti divertirsi ed assaporare la nostra cucina. Quindi complimenti ai nostri rostellatori ed alle nostre signore 'cuciniere'. Sono stati bravissimi ed instancabili. In tutto questo i nostri ringraziamenti vanno ad una persona speciale che ci ha permesso di lavorare in armonia ed arrivare alla conclusione stanchi ma soddisfatti, il nostro caro parroco Don Pietro. Ringraziamo anche il l'amministrazione comunale presente nelle giornate e serate di intrattenimento di giochi, ballo e tanto altro. Ci sono stati vicini con la loro presenza. Un grazie anche ai fotografi che hanno immortalato questi giorni ed in particolare ad Angelo Freni".