Sanremo: corse cancellate e ritardi sistematici su diverse linee della RT, Il Grande "Approfondiremo e valuteremo applicazione di penali"

Alla base della richiesta c’è la denuncia di diversi disservizi registrati sulle linee della Riviera Trasporti. È proprio Il Grande a spiegare l’accaduto: “Ho ricevuto diverse segnalazioni relative all’eliminazione numerose corse della Riviera Trasporti. Nonostante sia passato il periodo critico del traffico di Ferragosto mi è stato segnalato da più persone che si verificano continui disservizi per corse saltate, in particolare sulla linea Sanremo-Ventimiglia. Discorso analogo anche per la tratta La Brezza-Villa Helios e su via Martiri-Baragallo. In più ci sono le partenze da Piazza Colombo con ritardi, a volte, superiori ai 30 minuti”.