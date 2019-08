Rivieracqua: Biancheri all’assemblea dei sindaci “Parola al consiglio comunale per il conferimento di Amaie. La gestione dell’acqua deve rimanere a controllo pubblico”

Sta entrando nella fase decisiva la delicata e articolata vicenda che vede al centro il destino di Rivieracqua e di tutto il servizio di acqua pubblica in provincia. Questa mattina a Palazzo Bellevue erano in programma l’assemblea dei sindaci e, successivamente, quella dei soci, per chiarire altri nuovi aspetti sulla gestione del servizio e le strategie per il salvataggio di un’impresa dai conti a dir poco stagnanti.

Nei giorni scorsi è emersa la posizione netta del Comune di Sanremo che, per volontà del sindaco Alberto Biancheri, ha detto un secco “no” all’ipotesi dell’ingresso di privati nella gestione di un servizio che deve rimanere pubblico, come da referendum. Per inciso, il nome più accreditato per un eventuale salvataggio non pubblico era quello di ‘Iren’. Per contro il Comune di Sanremo starebbe avviando la fase decisiva per il suo ingresso in Rivieracqua portando in dote il conferimento di Amaie e della sua struttura.

La prima buona notizia della mattinata è stato il raggiungimento del numero legale tra i sindaci presenti, cosa rara nell’ultimo periodo per le assemblee di Rivieracqua. Si trattava, infatti, dell’ultima assemblea prima della presentazione del concordato in tribunale, operazione alla quale (come annunciato) potrebbe seguire il conferimento di Amaie da parte del Comune di Sanremo. Tra i punti all’ordine del giorno ovviamente spiccava l’approvazione del bilancio 2018, documento fondamentale per la prosecuzione del piano di salvataggio.

Nell’ambito della discussione significativo è stato l’intervento del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Il primo cittadino matuziano ha ribadito l’intenzione di andare verso il conferimento di Amaie, ma dopo il doveroso passaggio in consiglio comunale. “Credo che questa azienda, qualora ci sia un confronto o con Toti o anche con un provato, debba sempre presentarsi a testa alta - ha dichiarato Biancheri all’assemblea - la gestione dell’acqua deve rimanere a controllo pubblico. Ho sofferto in questi mesi perché non è semplice essere l’ago della bilancia. Ora vogliamo chiudere questo ciclo, arriveremo in consiglio comunale e chiuderemo con il conferimento di Amaie e mi auguro che venga ritirata l’istanza di fallimento. La società si deve mantenere pubblica perché l’acqua è un bene di tutti”.