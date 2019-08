Imperia-Limone: un'avventura lunga oltre 90 km, dopo 4 giorni tornano a casa camminatori ed e-biker (Foto e Video)

E' terminata questa mattina la traversata di quattro giorni da Imperia a Limone (Avevamo seguito la partenza qualche giorno fa LINK). Un'avventura lunga 12 edizioni organizzata dalla ASD Monesi Young quest'anno in collaborazione con Fiab Imperia. 30 camminatori, 15 e-biker, 11 volontari al lavoro, 3 videomaker (Sagitta Production e Claudio Cecchi fotographer) 92 km di cammino, 155 km pedalati: questi sono i numeri che accompagnano la Imperia-Limone 2019. I partecipanti sono arrivati nel pomeriggio alla stazione ferroviaria di Imperia, accolti dagli abbracci di amici e parenti.



LE INTERVISTE VIDEO AD ALESSANDRO BELLOTTI E CRISTINA SALA

Grande soddisfazione per un'edizione caratterizzata da diverse novità. Prima fra tutte, l’abbinamento al tradizionale gruppo trekking a piedi, anche il gruppo in e-bike, su percorso dedicato. La seconda novità è stata la salita in notturna al Monte Marguareis (4^ giorno) affrontata con grande entusiasmo dal gruppo più agguerrito dell’edizione 2019, premiato da una spettacolare alba multicolore.L’Imperia Limone è stata come tutti gli anni occasione per riscoprire il territorio, dal mare alle Alpi Liguri, nuovo per i tanti partecipanti arrivati da altre regioni (Piemonte, Emilia Romagna), dall’Olanda, ma ricco di sorprese anche per i locali. Fra le novità c’è stata anche quest’anno la presenza dell’Associazione Liguria Antica Lecste che al Sotto di San Lorenzo (Parco Alpi Liguri) ha accolto i camminatori con una rievocazione storica.In più, nei giorni scorsi è svolta anche una simbolica premiazione per chi si è distinto per esuberanza caratteriale, stile, oppure per la grande disponibilità nell’aiutare i compagni di avventura. Inoltre, sono stati premiati anche il partecipante più anziano della manifestazione, Marco Veirana, presidente di Fiab Tigullio, pedalatore infaticabile e anche la camminatrice più giovane, classe '90, una miscela che conferma la volontà della manifestazione di essere aperta a tutti.L’Imperia Limone ha anche una forte attenzione per l’ambiente (Imperia Limone è Ecofesta, patrocinata da Regione, Provincia e Comune di Imperia) scegliendo prodotti a chilometro zero, limitando al minimo la produzione di rifiuti e curando la raccolta differenziata. Un elemento fondamentale nella riuscita dell’evento infine è lo Staff, 11 volontari che assicurano ai partecipanti tutto il necessario, dall’allestimento del campo tende della prima notte, al trasporto bagagli, all’assistenza sul percorso garantendo la sicurezza e il confort per tutti i partecipanti. Con un bilancio finale pienamente positivo, l’appuntamento con l’Imperia Limone torna ad agosto 2020.