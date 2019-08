A Sanremo si pagaia per l'ambiente: i ragazzi della canottieri in acqua per pulire Porto Vecchio - Video Servizio e Foto

Il rispetto dell'ambiente è uno dei valori che accompagna i ragazzi e le ragazze della Canottieri Sanremo. Questo amore per il mare oggi è stato espresso attraverso 'Italia in Canoa - Pagaiando per l'Ambiente', un'iniziativa nazionale che ha trovato subito l'adesione del circolo sportivo matuziano.



Questi ragazzi stamattina hanno messo in mare le canoe ed una pagaiata alla volta hanno battuto il Porto Vecchio, dove sono soliti allenarsi, a caccia di tutti quei rifiuti che spesso affiorano dall'acqua. Bottiglie di plastica, sacchetti e molto altro. Ecco che cosa hanno trovato questi giovani atleti in appena un paio di uscite insieme alla loro istruttrice Monica Albarelli.



che oggi ha rimarcato quanto sia importante trasmettere il rispetto dell'ambiente ai ragazzi del circolo:- sottolinea Monica Albarelli -- replica l'istruttrice della Canottieri.- aggiunge Tommasini -