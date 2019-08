Ventimiglia: degrado all'isola ecologica di via alle Ville, la denuncia di un lettore

G. Lorenzi, interviene per segnalare una situazione di degrado nell'isola ecologica di via alle ville a Ventimiglia.



"Ancora una volta mi rivolgo a questa rubrica per segnalare il "cronico" e sconcertante degrado dell'isola ecologica situata in Via alle Ville (zona "turistica" di porta Canarda) a Ventimiglia. Per circa 3 settimane l'isola è rimasta "abbastanza" in ordine in quanto l'amministrazione aveva installato una telecamera di sorveglianza (come già fatto in passato, purtroppo ben visibile a chiunque desse un'occhiata verso l'alto. Appena la telecamera è stata rimossa l'isola ecologica è tornata ad essere terra di nessuno. E' evidente che la telecamera è un buon deterrente ma se è troppo visibile e se rimane in loco solo alcune settimane il suo effetto è solo temporaneo e non rimuove il problema di fondo (inciviltà, maleducazione e menefreghismo). Secondo il mio "umile" parere la telecamera dovrebbe essere installata in modo da non essere visibile neanche all'occhio esperto così da poter sorprendere in flagranza di reato chi abbandona i rifiuti ingombranti. Un altro deterrente è comunicare regolarmente e rendere pubblica la lista (almeno con le iniziali e l'età anagrafica) di chi è stato "sorpreso" ad abbandonare i rifiuti in modo che questo possa scoraggiare eventuali e potenziali seguaci. Questo tipo di comunicazione viene già effettuato da alcuni comuni della provincia... Ad oggi (salvo errore o svista) non ho mai visto pubblicato nessun report riguardo ai risultati generati dall'uso delle telecamere. Segnalo ancora una volta che lo stato dei "bidoni" lascia alquanto a desiderare. Da anni (per non dire da sempre) in questa zona non ho mai visto un bidone nuovo o quantomeno in buono stato. I bidoni posizionati sono sempre stati tutti rotti, fatiscenti e maleodoranti. Mi chiedo se c'è qualcuno preposto a controllare la pulizia delle varie isole, anche quelle periferiche e non solo quelle adiacenti la piazza del comune. A giudicare da quello che si vede per la strada. Se la città non cambia "passo" e mentalità (spero di sbagliarmi) vedremo solo dei gran yacht entrare e uscire dal porto ma nessun proprietario o turista facoltoso che girerà, sosterà e spenderà soldi in loco".