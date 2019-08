Taggia: un'ora e mezzo in attesa del bus, ma non passa dal centro di Arma. La forte indignazione di una lettrice

"Ieri, come spesso faccio, stavo tornando da Taggia in autobus e sono scesa in centro ad Arma (dalla vecchia stazione), ad attendere l'altro bus, alle 19 che mi portasse a San Lorenzo al Mare. C'era molta gente in attesa, anziani, bambini con le mamme che tornavano dal mare, donne che tornavano a casa dopo il lavoro. Alle 19.15 il bus non si era ancora visto!!! Dopo altri 15 minuti nemmeno e non passavano nemmeno quelli diretti a Sanremo. Ho personalmente chiamato l'Azienda RT per sapere se c'erano manifestazioni ad Arma e come mai non c'erano segnalazioni di interruzione dei servizi! Mi è stato risposto che non c'era nessuna notizia in merito...

A questo punto altre persone hanno cominciato a telefonare ai Vigili ed al numero del Comune. Non c'era nessuno a cui domandare!!!! Prendo l'iniziativa e chiedo ad un'altra viaggiatrice il suo numero di cellulare. Comincio, a passo sostenuto (sono cardiopatica e mi sentivo quasi male) a recarmi sulla via Aurelia dove vedo passarmi davanti al naso il bus!!! Molto molto alterata telefono alla signora, ferma in centro che aspetta la mia telefonata o la corriera, le comunico che i bus (per qualche oscuro motivo) non fanno il giro nel centro di Arma. Ci sediamo tutti sul marciapiedi sconvolti da questa situazione che ci ha tenuto un'ora e mezza a girare come zombie!!! Chiaramente gli autisti non sapevano nulla! Hanno trovato la strada bloccata per il centro e sono passati oltre!!! Ma io mi domando: un cartello, un avviso, un accidente di informazione in più era così difficile da dare!!!! Sono partita alle 18.30 da Taggia e sono arrivata a casa alle 21 !!!! Non ho parole, giudicate voi…".



Lettera firmata