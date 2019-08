Sanremo: scomparsa del noto medico Piero Melga, il ricordo di un caro amico

Pubblichiamo il ricordo di Carlo Michero per la scomparsa di Piero Melga, un illustre medico molto conosciuto anche a Sanremo e nell'entroterra della Valle Argentina. Il funerale si svolgerà questa mattina, martedì 27 agosto, nella Concattedrale di San Siro, nella città dei fiori.



"Ho perso un amico. Un fratello, quasi, per me. Si è spento sabato scorso, nel tardo pomeriggio, nella sua casa di Genova, assistito fino all’ultimo dalla cara moglie Marilinda. Piero, 70 anni compiuti a gennaio, ha lottato come un leone, per tre lunghi mesi. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I medici del San Martino di Genova, che lo conoscevano bene, si sono prodigati fino all’ultimo, ma dopo aver utilizzato ogni terapia, si sono dovuti arrendere. Il Dott. Prof. Pierluigi Melga, (Piero per gli amici) di Sanremo, era uno di loro. Quando l’ho conosciuto, nel 1973, aveva appena conseguito la specializzazione in endocrinologia alla scuola del famoso prof. Luciano Adezzati".



"Quattro anni dopo arrivò la seconda specializzazione in medicina interna. Poi per lui si erano aperte le porte dell’insegnamento universitario, della ricerca nel settore delle malattie diabetiche e il lavoro sul campo, come internista nella Clinica universitaria. Le sue pubblicazioni sulle cure per il diabete lo resero famoso e apprezzato anche all’estero. Viaggi in continuazione. Convegni e congressi. Interviste televisive. E’ stato due volte presidente della Società Italiana di Diabetologia. Eppure avevamo sempre i nostri momenti per incontrarci. L’estate a Triora, sui sentieri non riuscivi a stargli dietro e a tennis non c’era storia. A ferragosto c’era sempre la sagra di Uggè e il trentun dicembre, turni permettendo, c’era l’incontro a casa mia o sua per iniziare meglio il nuovo anno. Ma a tavola non doveva mai mancare l’insalata russa. E le tante risate".



"Mi diceva ieri Brigida, una delle figlie (l’altra è Giola) che un’infermiera le ha detto che nelle corsie era apprezzato da tutti oltre che per la professionalità, sempre per la sua parola gentile di incoraggiamento, per il suo sorriso accennato ma sincero, rassicurante. Non credo che nessuno possa dire di aver avuto un alterco con lui. Mentre invece molti, moltissimi possono dire che si interessò ai loro casi umani e molte volte riuscì a raddrizzare situazioni che erano umanamente non tollerabili, senza mai pretendere una lira. Personalmente non dimenticherò mai la sua mano, mentre contavo fino a dieci, a fine ottobre del 2001, in attesa dell’effetto dell’anestesia. Da allora credo di non aver mai lasciato quella mano. Nemmeno ora. Ciao Piero per me e per molti altri sarai sempre presente. E’ stato davvero un privilegio aver compiuto un pezzo di strada con una persona buona, gentile e nobile di animo come te".



Alla famiglia del dott. Piero Melga, vanno le più sentite condoglianze a nome della redazione di Sanremo News.