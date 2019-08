Sanremo: reparto di gastroenterologia all'ospedale, lettore ringrazia personale

Il lettore I.G. ha voluto elogiare l'operato del personale di gastroenterologia a Sanremo.



"Oggi ho avuto modo di constatare che il personale del reparto gastroenterologia dell’Ospedale Borea, nonostante le carenze di personale, lavora con molta professionalità, per cui mi sento di ringraziare medici e paramedici addetti alle colonscopie che mi hanno avuto come paziente per un giorno".