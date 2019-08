Sanremo: lettore critico sul degrado nella zona della Fortezza e sul lungomare di Bussana

Un lettore interviene sulla questione del degrado e dei problemi nella zona della Fortezza al confine tra Sanremo e Taggia.



"Scrivo in merito al problema dell'abbandono e del degrado segnalato nell'ultima settimana, nella zona della Fortezza al confine tra i comuni di Sanremo e Taggia. È di fatto la conseguenza del disinteresse dimostrato da entrambi i comuni confinanti per questa zona, oramai diventata una terra di nessuno. Basta guardare come l'annoso problema dei parcheggi selvaggi sui posti delle moto non scalfisca l'indolenza della polizia municipale di Sanremo, a Bussana, nella tratta dai bungalows sino ai Torchi dove pure il comune potrebbe "fare cassa" in maniera lecita e ristabilire una parvenza di "stato di diritto". Fosse ai Tre Ponti, ci sarebbero vigili da mattina a sera. Con un comodo rimpiattino con il vicino comune di Taggia che gli regge il gioco. Il menefreghismo avanza e questa zona di confine è abbandonata da Palazzo Bellevue. Tanto si sa, Bussana non è Sanremo sino in fondo...".