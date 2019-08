Vallebona: venerdì nel centro storico la serata “M’ Ama non m'ama - storie d’amore e disamore”

Venerdì 30 agosto 2019, alle ore 21, nella Piazza XX Settembre del Centro Storico di Vallebona, l'Associazione Culturale A Cria, con il patrocinio del Comune di Vallebona, proporrà una lieta serata con “M’ Ama non m'ama - storie d’amore e disamore”.Lo spettacolo, ad ingresso libero, è ideato e allestito dal gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. (Donne del Ponente per le Pari Opportunità), si avvale della partecipazione dei Mostly Harmless, giovane e acclamato gruppo musicale della nostra provincia.



"Sarà una performance composta dai petali musicali, poetici e teatrali di un’ideale corolla, al centro della quale, la donna esprime con ironia e profondità le variegate sfumature di una relazione sentimentale" - spiegano gli organizzatori.