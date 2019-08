Dolceacqua: firmato il Protocollo d’Intesa tra il borgo e il villaggio russo di Vyatskoye (Foto e Video)

E’ stato siglato questa mattina presso la Sala Consiliare del comune di Dolceacqua il protocollo fra il borgo e il villaggio russo di Vyatskoye. Una delegazione del villaggio è stata ospite a Dolceacqua per uno degli eventi più importanti del Paese, che è lo spettacolo pirotecnico che si è svolto sabato scorso, ma non solo, sono venuti per conoscere il Paese e definire le possibile attività culturali che si potranno realizzare e per conoscere alcuni prodotti tipici per un eventuale interesse ad importarli.

Oggi è stato firmato il protocollo d’intesa che suggella la forte volontà di collaborazione. Madrina di questo accordo, la famosissima cantante lirica russa Ljuba Kazaranovskayao. “Tutto è nato sulla base di uno scambio culturale - ha detto il Sindaco Fulvio Gazzola - con l’idea di portare qui le loro master class, ma abbiamo parlato anche di uno scambio commerciale. I nostri prodotti sono piaciuti, quindi con questo villaggio stiamo già parlando di uno scambio commerciale. L’altro aspetto importante è ovviamente il mercato turistico russo. Questo villaggio ha 300 mila visitatori l’anno, quindi per noi è sicuramente un punto di collaborazione importante. Quando siamo stati loro ospiti abbiamo presentato ‘InRiviera’, questo agglomerato di 18 comuni, loro sono rimasti affascinati dal nostro borgo e questa una carta vincente per portare sempre più turisti russi da noi. Questo è il risultato di 15 anni di lavoro, quando si arriva ad un certo livello si riesce a raggiungere risultati inattesi.”