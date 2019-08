Ventimiglia: 'Suonalo al forte', tanta musica in programma domenica 1° settembre

Domenica 1° settembre, a Ventimiglia, presso il forte dell'Annunziata ritornerà l'appuntamento con 'Suonalo al Forte'. Si tratta della seconda edizione di questo l'evento, ad ingresso libero. L'incasso della serata sarà devoluto alla SPES.



"Nella splendida cornice del nostro bellissimo forte, il mare, il sole, la bella gente e la buona musica s'incontrano di nuovo. - spiegano i promotori della manifestazione - Si comincia presto, puoi salire dal mare e venire a farti un aperitivo al sole e spizzicare qualcosa ascoltando una band o un DJ set di qualità. Puoi venire, bello come il sole, a cenare e divertirti fino a tarda notte".



Chi suonerà? "The Uppertones, stompin' swing/jamaican edge style (power trio trombone, voci, piano e percussioni), Le Carogne Rock Garage Punk Band imperiese, Puglia cantautore "one man band" Imperiese con un passato punk e rock’n’roll, attraversato da influenze garage lo-fi e power-pop. Ci sarà anche un djset con Dj Keyo con sonorità Hip Hop / Rap / Reggae/ Dub ed anche i PanicoSparso, una banda di DJs che cambia pelle con le stagioni e tira fuori dalle valigette dischi per cuori forti e spiriti liberi, tutto e sempre senza un minimo di logica. Ci saranno delle performance danzanti ed artistiche sullo sfondo del più bel tramonto d'Italia (siamo di parte)" - concludono.