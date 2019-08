Sanremo: terminata la stagione estiva dei concerti della Sinfonica, prossimi appuntamenti dal 15 settembre

La stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo si è conclusa con il successo dell'ultimo concerto del 22 agosto, concerto che è tornato sul palco del Teatro del Casinò dove la splendida voce dell'artista-interprete Luisa Corna ha regalato emozioni al pubblico presente, accompagnata dagli arrangiamenti eseguiti dall'Orchestra sanremese e diretti dal Maestro Enzo Campagnoli. Dopo una ricca estate di musica, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha colto l'occasione per ringraziare il gentile pubblico che l'ha seguita ed applaudita in tutti gli appuntamenti previsti in calendario.



L'estate sta per concludersi ed il nuovo calendario di settembre è già pronto per essere ufficializzato. "La prima data da ricordare è quella di domenica 15 settembre: alle 17, sul palco del Teatro del Casinò, si esibiranno i pianisti finalisti della prima edizione del Concorso Internazionale Pianistico "RPM - Sanremo - Russian Piano Music" che si svolgerà dal 10 al 15 settembre e che vedrà la partecipazione di molti giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo. L'evento raggiungerà il culmine con il concerto finale a cui seguirà la premiazione. Il concorso è organizzato dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con l'Associazione Musicale Scriabin per una prima edizione che ha già dato segni di apprezzamento a livello internazionale" - ricordano dalla Sinfonica.



"Nelle settimane successive, tornerà la "Rassegna di Musica Sacra" (ottava edizione) sostenuta dalla Diocesi di Ventimiglia - San Remo che vedrà l'Orchestra impegnata in quattro date:

- giovedì 19 settembre alle ore 21,15 nella Basilica Concattedrale di San Siro a Sanremo

- venerdì 20 settembre alle ore 21,15 nella Chiesa Fortezza di Cipressa

- giovedì 26 settembre alle ore 21,15 nella Chiesa Santa Maria degli Angeli a Sanremo

- venerdì 27 settembre alle ore 21,15 nella Cappella del Sacro Cuore di Bordighera. I concerti all'interno dei "Concerti nelle Chiese" saranno tutti a ingresso gratuito. Da ottobre partirà la nuova campagna abbonamenti 2019/2020" - concludono.