Sanremo: martedì la Canottieri scende in acqua per togliere i rifiuti da Porto Vecchio

Il 27 agosto, la ASD Canottieri Sanremo - Sezione Canoa darà vita all'evento 'Italia In Canoa - Pagaiando per l'Ambiente'. Si tratta di un'iniziativa nazionale promossa dalla FICK - Federazione Italiana Canoa-Kayak.



La tutela delle acque è un tema che ogni canoista sente profondamente. - spiega il presidente matuziano Sergio Tommasini - La Federazione è da sempre impegnata nel sensibilizzare i suoi tesserati alla salvaguardia dell'ambiente. I canoisti sono da sempre delle "sentinelle" a difesa dei nostri fiumi, laghi e mari. La FICK si è unita con la Fondazione UniVerde, Marevivo ed il Ministero dell'Ambiente testimoniando in giro per l'Italia questa direzione. Anche la ASD Canottieri Sanremo il 27 Agosto con i suoi Canoisti aderisce a questo progetto di responsabilità sociale sensibilizzando la tutela e la cura del nostro mare che ogni giorno ci ospita per allenarci.



Il Dott. Sergio Tommasini, Presidente del Circolo Sportivo: "Aderiamo a questa iniziativa lanciata dal Presidente Luciano Buonfiglio e curata dall'amico consigliere Gennaro Cirillo e nella giornata del 27 Agosto i nostri atleti canoisti saranno in mare nel porto vecchio per raccogliere la plastica e ogni tipo di rifiuto e dare un piccolo contributo alla salvaguardia del nostro mare. Pagaiando daremo il nostro contributo alla salvaguardia dell'ambiente che è lo spirito di questa iniziativa che ha visto la partecipazione di tantissime associazione sportive in Italia".