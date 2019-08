Sanremo: l’orchestra 'Marianna Lanteri', protagonista delle serate danzanti di Bussana

Dopo la grande apertura con il concerto di Vittorio De Scalzi, si entra nel vivo dei festeggiamenti di Sant’Egidio a Bussana di Sanremo. Protagonista assoluta delle serate danzanti nella piccola frazione del comune di Sanremo sarà martedi 27 agosto l’orchestra Marianna Lanteri.

Marianna Lanteri, classe 1979 nasce a Sanremo ed è proprio nella provincia di Imperia che muove i suoi primi passi nel mondo della musica e della danza.

Nel 1998 avviene la svolta per la sua carriera artistica, conosce il maestro Franco Bagutti, leader e fondatore dell’omonima Orchestra Italiana. Da subito il maestro Bagutti riconosce in Lei la voce giusta per la sua orchestra e la convoca in quel di Piacenza, sede della sua orchestra dal 1973, dove restera’ la cantante dell’Orchestra Italiana Bagutti per più di dodici anni, fino a gennaio 2011.

Nel 2010 nasce in lei il desiderio di avviare un’orchestra propria, ponderato dall’ ambizione di crescere professionalmente e di poter esprimere tutto quello che ha imparato nei dodici anni di permanenza nell’ orchestra Bagutti. Indispensabile in tutto questo sarà l’aiuto di Beppe Carnevale, altro volto noto dell’orchestra Bagutti, per l’organizzazione, la realizzazione e la preparazione del nuovo repertorio musicale da proporre al pubblico e per gli arrangiamenti musicali data la sua decennale esperienza nel campo della musica da ballo.

La sera del 20 marzo 2011 a Salsomaggiore (PR), ha inizio l’avventura più bella e importante per Marianna, il debutto dell’ 'Orchestra Marianna Lanteri'.

Lo spettacolo di martedi 27 agosto a Bussana di Sanremo avrà inizio alle 21.30 con apertura del servizio cucina alle ore 19.30.