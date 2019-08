San Bartolomeo al Mare: proseguono per tutta la settimana gli eventi dell'estate, martedì in piazza con Gianni Rossi

"Mercoledì ( Anfiteatro al Mare, ore 21:30, ingresso libero), nuovo appuntamento con Paolo Bianco, che proporrà il suo collaudato spettacolo di karaoke. Musica italiana per grandi e piccini, brani recenti e hit degli anni 70-80 e 90, per scaldare la serata e divertirsi insieme. G iovedì (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) andrà in scena Dj Tex, che con il suo spettacolo di animazione musicale trascinerà il pubblico in un viaggio negli anni '90. Venerdì ( Anfiteatro al Mare, ore 21:30, ingresso libero) concerto pop e indie con il duo acustico The Frade ( Daniele Miraglia e Francesco Pignataro)" - aggiungono.