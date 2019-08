Riva Ligure: venerdì la presentazione del cortometraggio “Everyone – Love Awakens” di Tommi Boom (video)

Venerdì sera, alle 21, a Riva Ligure si terrà la première del cortometraggio “Everyone – Love Awakens” di Tommi Boom (Tommaso Marmo). Un progetto ed un desiderio realizzati soltanto grazie al grande sostegno ed alla solidale collaborazione di molti amici liceali come il regista, uno studente del G.D.Cassini di Sanremo. Quindi, nessun professionista ma solo tanti ragazzi determinati e spinti dall’entusiasmo.







Il cortometraggio racconta la storia di un ragazzo un po’ particolare. Le vicende che si trova ad affrontare vogliono diventare un messaggio profondo e provocatorio lanciato dal regista, perché in fin dei conti “Everyone wants to sleep”. "Questo è tutto ciò che si può raccontare, il resto è da scoprire. - spiegano i promotori dell'iniziativa - Il progetto è costato a tutti i ragazzi costanza, impegno e fatica. Per mesi passati tra mille discussioni e la paura del fallimento, solo una grande pazienza da parte di tutti ha potuto insegnare l’arte dell’organizzazione e la capacità di riflessione. Hanno sostenuto il progetto e aiutato alla realizzazione di questo sogno alcuni insegnanti del Liceo Cassini, sempre disponibili, come anche il dirigente scolastico, che ha permesso le riprese nella scuola".



"Importante è stato anche il contributo dell’Orchestra Sinfonica nº1 delle Scuole Europee di Bruxelles, che ha offerto una parte della propria esibizione ufficiale al Casinò di Sanremo. Inoltre il giovane cantautore Healness (Daniele Valanzola), che aprirà la serata della première con un’esibizione dal vivo, è autore di alcuni dei brani della colonna sonora del corto. Infine, è stato di fondamentale supporto il comune di Riva Ligure, che ha concesso e organizzato questa serata speciale. - ricordano - A condurre saranno gli speaker di Radioimmaginaria".



"Il miglior modo per comprendere il lavoro compiuto, è venire a vedere i suoi frutti. Tutto lo staff e il cast di ragazzi vi aspettano con grande entusiasmo, caratteristica più contagiosa dell’autore Tommi Boom! Non mancate!" - concludono i curatori dell'iniziativa.