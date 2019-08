Esercizi fisici per la salute di bambini e adolescenti

L’Educamp del Coni, organizzato tra lo scorso 8 e 19 luglio a Sanremo, è stata un’iniziativa importante per coinvolgere i più giovani nel mondo dello sport: dalla pallavolo al basket agli sport acquatici, come la vela e la canoa. Dieci giorni in cui bambini e adolescenti hanno praticato attività fisica quotidiana, seguiti da allenatori qualificati del Coni.

Lo sport, infatti, non è solo alla base di uno stile di vita attivo e dinamico, ma può essere anche uno strumento per insegnare valori come il rispetto e la socializzazione tra i ragazzi. Per questo motivo è importante praticare attività fisica tutto l’anno, in palestra e all’aperto.

Per i più grandi e i teenager, anche le classiche sessioni in palestra con pesi e tapis roulant vanno bene, soprattutto se seguiti da un personal trainer o da personale specializzato. Alcune ore a settimana possono essere l’ideale per scaricare lo stress della scuola e tenere in attività il proprio corpo. Per i più piccoli può essere importante individuare uno sport in cui il bambino, o il ragazzo, possa incanalare le proprie energie e trarre motivazione. Un gioco che non diverte, difficilmente sarà interessante per un giovanissimo.

Questa decisione è molto importante, perché potrebbe determinare lo stile di vita del proprio figlio. Sostenerli e supportarli nella scelta e nella pratica di uno sport, li renderà adulti più attivi e, di conseguenza, più sani. Infatti, è particolarmente importante abituare i più piccoli a integrare lo sport nella loro quotidianità, per fare in modo che diventi una buona abitudine che porteranno con sé per il resto della vita… od almeno è ciò che si spera! Questo tema è sempre più importante nella nostra società, dove cresce la tendenza ad uno stile sedentario anche tra i più piccoli, come dimostrato anche da ricerche realizzate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Come scegliere, quindi, l’attività migliore per la salute di bambini e adolescenti? Come evidenziato dallo studio precedentemente citato, è importante che i bambini siano attivi per almeno 60 minuti al giorno. Non si intende, in questo caso, necessariamente un’attività sportiva.

Momenti di gioco all’aperto, giri in bicicletta e camminate, magari per andare a scuola, sono alla base della buona salute anche in tenera età. Associare questo stile di vita ad esercizi più intensi, può aiutare a sviluppare una muscolatura ed un’ossatura sani, regolare il peso, la glicemia e la pressione sanguigna. In questo senso, sono ottimi gli sport in cui si allena tutto il corpo e si pratica attività aerobica, come il nuoto, ginnastica, arti marziali, la danza, ma anche tennis, rugby e pallavolo.

Un altro punto importante è l’età del bambino o del ragazzo. I diversi sport possono adattarsi meglio alle fasi della crescita che si affrontano tra l’infanzia e l’adolescenza. La ginnastica, ad esempio, è consigliata anche per i più piccini, in quanto è uno sport completo, in grado di lavorare anche sulla postura dell’allievo. Allo stesso modo il nuoto, che può essere intrapreso fino dai primi anni di età, perché stimola uno sviluppo completo di tutta la muscolatura corporea. Basket e pallavolo sono sport in grado di stimolare lo sviluppo di uno spirito di squadra ed alla responsabilizzazione nel gruppo, che sicuramente tornerà utile al bambino anche in altre fasi della sua vita. Le arti marziali si rivelano importantissime per lo sviluppo della coordinazione e, a livello spirituale, della fiducia in se stessi e della disciplina mentale.

Non esiste uno sport migliore dell’altro. L’elemento veramente importante è quello di trovare quello giusto per le capacità, gli interessi e i gusti del bambino, senza forzarlo a frequentare corsi che non saranno visti come attività piacevoli perché contrari alle sue inclinazioni naturali. Altrettanto importante è l’assistenza del pediatra, che può consigliare alla famiglia l’attività migliore per lo sviluppo psicofisico e per la personalità che si sta formando, attestandone la sana e robusta costituzione.