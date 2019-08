Sanremo: estate sicura 2019, Di Baldassare (Confcommercio) "Soddisfatte le aspettative"

“L'Estate 2019 di Sanremo, al di là dei flussi turistici che dovranno essere analizzati a fine stagione, registra già un risultato importante”.



Lo sottolinea il presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia della città dei fiori Andrea Di Baldassare che poi pone l'attenzione sul discorso sicurezza a Sanremo. "L'elemento positivo della stagione riguarda i controlli effettuati dalle forze dell'ordine che hanno permesso alla categoria di affrontare l'estate in maniera tranquilla, con un alto grado di sicurezza percepita che ben impressionato chi ha visitato la nostra città".



Il bilancio rispetto agli anni scorsi è davvero soddisfacente e va incontro alle esigenze che la categoria aveva espresso nel questionario diffuso da Confcommercio alla vigilia delle elezioni amministrative nella città di Sanremo. Tra le prime richieste evidenziate dagli esercenti sanremesi c'era soprattutto la necessità di potenziare i controlli sia nelle zone del centro che nelle frazioni per assicurare maggiore tutela per chi vive, lavora o frequenta la città dei fiori. Una significativa e tangibile presenza sul territorio di uomini e mezzi impegnati in quotidiane attività di prevenzione e controllo capillare nelle vie cittadine, nell'isola pedonale e commerciale, sul lungomare, nei pressi degli stabilimenti balneari e locali del divertimento notturno, alla stazione ferroviaria e degli autobus e per arginare il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo commerciale.



"L'estate 2019 ha soddisfatto pienamente le aspettative e per questo motivo intendo ringraziare tutte le forze dell'ordine che hanno contribuito a garantire vacanze serene e a migliorare così l'attrattiva del nostro territorio. Confcommercio Sanremo intende proseguire su questa strada e dare la massima collaborazione a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Polizia municipale. La necessità di operare in tranquillità e sicurezza è garanzia di crescita e sviluppo per l'economia turistica della nostra città" – è il pensiero di Di Baldassare .