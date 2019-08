Sanremo: dopo i lavori preliminari è iniziata oggi la costruzione dei moduli 'Pascoli' al Sud Est (Foto)

Dopo gli interventi preliminari della scorsa settimana è iniziato questo pomeriggio i lavoro per la costruzione deo moduli della scuola 'Pascoli' sulla passeggiata di corso Salvo d'Acquisto, al Sud Est.

Gli operai della ditta incaricata stanno iniziando a montare i prefabbricati che ospiteranno i circa 300 alunni che hanno dovuto lasciare per sempre il plesso di corso Cavallotti per via delle note questioni strutturali che hanno portato alla dichiarazione di inagibilità.

I lavori per la costruzione dei moduli 'Pascoli' proseguiranno ad alto regime nelle prossime settimane. L'intenzione dell'amministrazione e della ditta incaricata è quella di sistemare il tutto e preparare le aule e gli spazi comuni per il primo giorno di scuola, fissato il prossimo 16 settembre.

Intanto questa sera in consiglio comunale si tornerà a parlare proprio della scuola 'Pascoli' con la prosecuzione dell'assise interrotta nei primi giorni di agosto per la mancanza del numero legale in aula.