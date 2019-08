Bordighera: furto la scorsa notte nella sede della Protezione Civile, rubate due biciclette e materiale anti incendio

Brutta sorpresa questa mattina per i volontari della Protezione Civile di Bordighera. Nella notte qualcuno ha sfondato la porta delle sede sulla via Aurelia per rubare all'interno. Stando a una prima stima pare che siano state rubate due biciclette oltre al materiale delle squadre anti incendio come zaini e caschi.

I volontari della Protezione Civile ci raccontano di essere rientrati in sede ieri sera, intorno a mezzanotte, dopo il servizio serale alla Festa della Lega di Camporosso. E, a quell'ora, tutto era in ordine. Il furto, quindi, è stato compiuto a notte fonda.

Per fortuna i ladri (forse qualcuno di improvvisato e non un 'professionista' del furto) non hanno portato via il materiale più costoso come le radio. Ma solo biciclette e poco altro. In mattinata i responsabili della Protezione Civile di Bordighera presenteranno la denuncia ai Carabinieri. Intanto, se qualcuno avesse visto o sentito qualcosa, è pregato di rendere testimonianza alle forze dell'ordine.