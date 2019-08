Sanremo: con la cerimonia di chiusura al Palafiori termina l'edizione numero 51 del Moac (Foto)

Si è chiusa questa sera l'edizione 2019 del Moac, la numero 51 per la mostra-mercato più amata della zona.

Al Palafiori di corso Garibaldi si è tenuta la tradizionale cerimonia di chiusura alla presenza degli organizzatori e del Comune di Sanremo. Va agli archivi una delle edizioni più partecipate di sempre per una manifestazione che ogni anno accoglie a Sanremo centinaia di visitatori.

Ora resta da capire se la storia del Moac proseguirà al Palafiori o meno. Questa, infatti, era l'ultima edizione organizzata dalla “FiereIn” di Milano. Per i prossimi anni il Comune dovrà procedere con un nuovo affidamento e non è detto che, dopo lo spostamento dal Mercato dei Fiori al Palafiori, non possa essere previsto un nuovo trasloco.