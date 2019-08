Che successo a Imperia per la Notte Bianca di Porto Maurizio! Le immagini di una serata di musica e festa

Straordinaria partecipazione di pubblico ieri sera a Imperia per la Notte Bianca, uno degli eventi clou dell'estate. Le strade di Porto Maurizio, da via Cascione alla Foce, da via XX Settembre a piazza Ricci, si sono animate con il ritmo delle band e dei cantanti sui tanti palchi.

Il momento top della serata è stato in piazza Mameli, dove si è esibita la mitica Combricola del Blasco con la partecipazione di Andrea Innesto ed Andrea Braido, rispettivamente sassofonista e chitarrista della band ufficiale di Vasco Rossi.



Oltre alla esibizione delle band, alcune aree del centro storico di Porto Maurizio sono state dedicate a mostre fotografiche, al ballo liscio ed alla finale regionale di “New Model Today”. Considerevole successo hanno avuto le visite guidate al Parasio, curate dal Circolo Parasio e dal Comitato Sottotina.

La Notte Bianca è stata organizzata dal CIV di Porto Maurizio, con il contributo economico del Comune di Imperia, con la compartecipazione di Promo Riviere di Liguria e con il patrocinio della Regione Liguria. Riccardo Caratto, Presidente del Civ di Porto Maurizio ed organizzatore della manifestazione ha dichiarato: “C'è una quantità di persone impressionante. Questa è la tredicesima edizione e, con tutta la modestia che ci contraddistingue, non abbiamo mai visto in questa città una manifestazione di un giorno minimamente paragonabile al numero di pubblico che siamo riusciti a portare in questa serata”.

Enrico Lupi, Presidente di Promo Riviere di Liguria, ha sottolineato: “Moltissima affluenza e grande entusiasmo per questa Notte Bianca ad Imperia, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio ha sostenuto questo evento perché riteniamo che sia una vetrina per far conoscere il centro di Porto Maurizio e le proprie vetrine, degustando i prodotti tipici del nostro luogo”.

Media partner dell'evento è stato il nostro giornale ImperiaNews.

Fotogallery di Cristian Flammia