San Bartolomeo al Mare: martedì prossimo, appuntamento con la prima edizione del nuovissimo concorso 'Miss Roberta'

Martedì 27 agosto dalle 21,15 il grande dehor del bar Roberta, sulla via Aurelia a San Bartolomeo al Mare, ospiterà la prima edizione del nuovissimo concorso: 'Miss Roberta'.



"Torna dunque la bellezza in passerella al 'Roberta' a distanza di alcuni anni dalle ultime sfilate con il concorso organizzato da LuNa Comunicazione|Eventi e ideato da Luca Valentini che condurrà la serata per la prima volta in coppia con la brava Linda Fantoni.



Tre le uscite in programma, casual, elegante e in costume da bagno, intervallate da vari artisti ospiti tra cui la chitarrista Sharon Costa, in arrivo da Pietra Ligure e la cantautrice imperiese India Giordano, mentre il trucco di tutte le concorrenti, provenienti dalle provincie di Imperia, Savona e Genova, sarà curato dalla Make Up Artist Martina Bolle, reduce dal recente successo del Diano Fashion 2019. Service audio/luci di Paolo Bianco.



La giuria composta per l'occasione da sei elementi perfettamente divisi tra maschi e femmine, avrà il compito di eleggere la prima Miss Roberta ma anche assegnare le altre due fasce in palio per Miss Eleganza e Miss Summer.



L'ingresso alla serata è libero".