Moac 2019: Gambero rosso di Sanremo protagonista dello show cooking di Roberto Pisani con Isabella e Calogero Volpe della Motobarca Furore e le eccellenze delle aziende Cna di Imperia

La manifestazione “Assaporando il Mediterraneo” ha offerto ieri sera un momento di grande cucina con la degustazione del Gambero Rosso di Sanremo preparato in due versioni dallo chef Roberto Pisani, anche autore del libro “Cucinare in barca”. Presentata dal giornalista Claudio Porchia la serata è iniziata con il racconto di “Calogero”, pescatore della Motobarca “Furore” che insieme a Isabella Volpe hanno spiegato al pubblico presente in grandissimo numero e molto interessato come è stata ottenuta la De.Co. per il Gambero Rosso di Sanremo, le tecniche di pesca, i problemi del mare dovuti all’inquinamento, come si può riconoscere questo prodotto esclusivo del mare del Ponente ligure,

Lo chef Roberto Pisani ha preparato i gamberi appena pescati in due versioni, un tradizionale e semplice risotto cotto nel brodo ottenuto con le teste dei gamberi e aggiungendo i gamberi in fase di mantecatura e dello Zafferano di Triora messo a disposizione dall’azienda Poggio di Marò. La seconda preparazione prevedeva un gambero crudo leggermente riscaldato con aglio di Vessalico e servito con cipolla di Tropea. Entrambi i piatti sono stati conditi con l’aggiunta di Olio Evo del Frantoio Sant’Agata di Imperia, che ha portato in degustazione anche altri prodotti come pesto, patè e olive. Tutti i piatti sono stati abbinati al delizioso e gustoso pane di Triora prodotto dall’azienda Aslpanato.

“Assaporando Mediterraneo” chiude questa sera alle ore 21.00 con Sanremo Story: omaggio al Festival della Canzone italiana con le immagini dell’Archivio fotografico Moreschi di Sanremo e una breve introduzione al mondo delle bollicine con brindisi di saluto finale con l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca, autrice del libro “Bollicine che passione”. In degustazione vino spumante 1.R Rosé delle Cantine Lunae ed i prodotti da forno del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia e di BB Dolciaria di Taggia.