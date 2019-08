Arma di Taggia: domani sera, il recupero del concerto della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

“Il Musical Parte Seconda”, concerto della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo organizzato dall’Associazione Culturale Gente Comune e Comune di Taggia previsto per lo scorso 27 luglio 2019 (rinviato causa maltempo), verrà recuperato nella serata di lunedì 26 agosto 2019 alle ore 21.30 sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio, nel centro di Arma di Taggia.

Tra i diversi brani che verranno proposti nel corso della serata dall’orchestra diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo con la partecipazione della Vocalist Clarissa Vichi grandi classici come “What a wonderful world” di George Douglas, “Singin'in the rain” di Arthur Freed, “The Man I Love” di George Gershwin.

L’ingresso è libero.