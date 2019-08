Lutto a Ormea: a poche ore dal figlio Paolo se ne va il commendatore Adelmo Odello

Dopo una dolorosa e grave malattia è mancato oggi, domenica 25 agosto, all’età di 86 anni, il commendatore Adelmo Odello, presidente della onlus “Col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”.



Odello fu consigliere comunale e vicesindaco di Garessio, dove in precedenza era stato dipendente e apprezzato dirigente dell’Anagrafe, oltre che consigliere di amministrazione in diversi enti assistenziali.



Dirigente locale e provinciale della Democrazia Cristiana, oltre che attivo in diversi settori sociali, fondò la onlus che ricorda uno dei principali martiri delle Fosse Ardeatine quando, nel 2006, partecipò al concistoro per l’elevazione alla porpora del figlio, il cardinale Andrea.



Da allora ogni anno promosse un’annuale visita di soci e amministratori locali al memoriale nella Capitale, mentre a Mondovì fu tra gli organizzatori del monumento che fa memoria dell’ufficiale e del vicebrigadiere nei Carabinieri Salvo d’Acquisto.



Adelmo Odello era appena stato colpito dalla morte del figlio Paolo, noto giornalista, spentosi nella notte tra venerdì e sabato all'età di 59 anni, in conseguenza di un male incurabile.

Le esequie di Adelmo Odello saranno celebrate mercoledì 28 agosto, alle ore 14.45, nella parrocchiale di San Martino a Ormea.