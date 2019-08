Blatte sul bus tra Taggia e Sanremo, la rabbia di un turista: “Non prenderemo mai più i mezzi pubblici” (Foto)

Che gli autobus della zona non siano sempre in perfette condizioni ormai è cosa nota, ma la segnalazione che ci arriva da un turista sposta ancora più in su l'asticella del degrado nel trasporto pubblico.

Come si vede nella foto che pubblichiamo, ieri sera il bus delle 22.30 da Taggia a Sanremo portava a bordo alcuni ospiti non certo graditi: le blatte. “Questa sera siamo andati a Taggia per vedere i bellissimi fuochi d'artificio - ci scrive un turista - ma purtroppo il rientro in autobus non è stato dei migliori. Bus sporco, malridotto e con la presenza di esemplari di blatte germaniche. Forse le condizioni dei mezzi sono anche dovute al fatto che veramente pochi passeggeri hanno obliterato il biglietto”.

E poi conclude: “Che dire, non prenderemo mai più i mezzi pubblici in Liguria”.