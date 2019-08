Ventimiglia: anche in pieno agosto proseguono i lavori per la costruzione del ponte di Bevera

I lavori per il ponte di Bevera

Anche in pieno agosto non si fermano i lavori per la realizzazione del ponte di Bevera, l'opera che gli abitanti della frazione attendono ormai da anni.

Dopo il posizionamento del pilastro centrale, in questi giorni sono arrivati i moduli che faranno parte della struttura del ponte. E molti residenti, nel vedere il cantiere attivo anche ad agosto, hanno manifestato la propria soddisfazione con foto e post sui social.

Si tratta di un intervento da 3 milioni e 450 mila euro dei quali circa 2 milioni e 300 mila solo di opere di realizzazione. Un terzo dell'opera è finanziato dal Comune di Ventimiglia. Il nuovo ponte sarà ben diverso dal precedente che garantiva un passaggio a senso unico alternato ed è anche per questa ragione che le tempistiche sono state più lunghe.

Un nuovo ponte che, una volta ultimato e inaugurato, rappresenterà una vera svolta per gli abitanti della frazione.