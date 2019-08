Tra Casinò, Chiesa Russa e Castello dei Doria anche Sanremo e Dolceacqua sono protagoniste a “Italia in Miniatura” (Foto)

Le immagini da “Italia in Miniatura”

Colosseo, Duomo di Milano, Reggia di Caserta, stazione Termini, le Alpi, i fiumi, i porti, la laguna di Venezia. A “Italia in Miniatura” ci sono tutti i simboli del nostro Paese, una riproduzione perfetta dello stivale in scala per apprezzarne ogni angolo.

Il parco tematico a due passi da Rimini riceve ogni anno centinaia di migliaia di visitatori che possono così ammirare in pochi passi tutte le bellezze italiane perfettamente riprodotte. La Liguria, ovviamente, è ampiamente rappresentata da Genova e dalla sua zona portuale, rappresentata in ogni minimo dettaglio. Ma c’è spazio anche per il Ponente.

In un angolo di “Italia in Miniatura” ci sono anche Sanremo e Dolceacqua. La Città dei Fiori è rappresentata con le riproduzioni in scala del Casinò, della Chiesa Russa e della Statua della Primavera. Mentre il piccolo spazio riservato a Dolceacqua è dedicato al Castello dei Doria, altro simbolo del nostro angolo di Liguria.

Per questione di spazi e proporzioni l’angolo del Ponente non è certo immenso, ma l’inserimento tra i simboli del nostro Paese è un riconoscimento degno di nota.