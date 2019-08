Regione: Toti sul progetto Gronda “Siamo in ritardo, pronti alla piazza se il nuovo Governo non darà risposte”

Il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti torna all'attacco sulla questione Gronda.

Con un post sul proprio profilo Facebook annuncia la mobilitazione nel caso il nuovo Governo non velocizzi le pratiche per la realizzazione dell'opera: “Le infrastrutture sono indispensabili alla crescita del Paese. Siamo in ritardo e c’è ancora chi vuole bloccare tutto. La decrescita felice non esiste, esistono imprese, disoccupati e cittadini che aspettano risposte da decenni. Siamo pronti a una manifestazione pubblica se il nuovo Governo non ci darà risposte e rassicurazioni immediate sulla realizzazione della Gronda di Genova e su tutte le infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese".