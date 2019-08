Sanremo: questa sera al MOAC lo stand della Confartigianato sarà dedicato ai prodotti di cosmetica

Nuovo successo ieri al Moac di Sanremo per le gli eventi organizzati dalla Confartigianato. Davanti ad un interessato pubblico, si è infatti svolta presso lo stand dell’Associazione degli artigiani una dimostrazione di massaggio con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa presente con la direttrice Manuela Sartore.

Ieri nello stand erano inoltre presenti la direttrice di Confartigianato Imperia Barbara Biale ed i funzionari dell’Associazione che hanno illustrato l’attività a supporto delle imprese e i vantaggi del tesseramento.

Oggi, per la penultima giornata della la mostra mercato dell'artigianato in corso al Palafiori, è invece prevista, a partire dalle ore 20, un’esposizione di prodotti di cosmetica di San PietroLab, con gli esperti che saranno a disposizione del pubblico per ogni informazione.

Domani è invece in programma la chiusura della 1ª edizione del concorso “Cicca Trophy” con il gruppo I Deplasticati. I visitatori del Moac potranno ancora portare i mozziconi di sigarette trovati a Sanremo. Sarà poi stilata una classifica di chi consegnerà il maggior peso di “cicche”. Alle ore 21:30 proclamazione dei vincitori e consegna dei premi.