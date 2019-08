Sanremo: la cipolla egiziana protagonista al MOAC con le ricette di Marco Damele (Foto)

Il pesto di "Cipolla egiziana ligure” conquista centinaia di spettatori durante il cooking show dello chef contadino Marco Damele al Moac di Sanremo. Durante la serata Valle Nervia protagonista con vini e olio dell’azienda agricola Rondelli di Camporosso e degustazione prodotti del Panificio Fratelli Lia di Camporosso e del pastificio Pasta fresca Morena di Ventimiglia. Evento gastronomico promosso da Cna Imperia, Ristoranti della Tavolozza ed Edizioni Zem Vallecrosia.

Spiega Marco Damele: “Preparare il pesto di cipolla egiziana ligure è semplicissimo, piuttosto il problema può essere di organizzarsi in modo da avere la possibilità di preparare tutto l'anno una buona e salutare pasta al pesto. La cipolla egiziana è una pianta perenne, molto rigogliosa; la possiamo coltivare in vaso sulla finestra della cucina, sul terrazzo, in giardino o nell'orto tutto l'anno e all'occorrenza utilizzarla per preparare al momento un pesto. Come si fa? questa è la mia ricetta collaudata: schiacciate con grande pazienza nel mortaio con il pestello delle belle foglie fresche di cipolla egiziana, un pizzico di sale, una manciata di pinoli e Parmigiano reggiano, ogni tanto aggiungendo un cucchiaio d'olio d'oliva extravergine d'oliva per rendere più morbida la crema che ne nasce e più facile il lavoro. Mettete il pesto ottenuto che sarà profumatissimo, in un recipiente di vetro, aggiungendo fino a coprire completamente altro olio, e deponete in frigorifero, dove si conserverà per mesi”.



Ingredienti:

Foglie fresche di cipolla egiziana ligure

Olio extravergine d'oliva

Sale

Pinoli

Parmigiano Reggiano



Gli agricoltori di una volta, erano persone che la memoria della cucina la tenevano viva; erano i maestri, in Italia, per l'utilizzo delle erbe. Dalla tradizione contadina, una rivisitazione di una ricetta classica del nostro territorio, una profumata e creativa variante del pesto alla ligure. La cipolla egiziana ligure che in questa ricetta sostituirà il basilico e l'aglio, si unirà all'olio extravergine d'oliva, al formaggio, ai pinoli ed alle nocciole, per diventare un gustoso ed originale condimento per i nostri piatti "biodiversi".



Marco Damele, imprenditore agricolo e scrittore di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha orientato l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.

Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un’azienda all’avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l’Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes il libro “La cipolla Egiziana” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, e nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana”.