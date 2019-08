Sanremo: domani pomeriggio la cerimonia di chiusura del MOAC 2019, un'edizione da record

Grande soddisfazione per il lavoro fatto da parte società “FiereIN” di Rho, per il terzo anno consecutivo organizzatrice dell’evento. Solo nella prima settimana di apertura, da venerdì 16 a giovedì 22 agosto, sono state calcolate in oltre 50.000 le persone che hanno visitato la Mostra Mercato dell’Artigianato, ricca di iniziative gastronomiche e di intrattenimento che il pubblico ha dimostrato di gradire e seguire con interesse.