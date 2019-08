Notte Bianca, rievocazioni storiche e fuochi pirotecnici: le nostre proposte per questo fine settimana in provincia di Imperia

Eccoci al penultimo fine settimana di agosto ma sono ancora molti gli eventi organizzati in tutta la provincia. In apertura ne segnaliamo alcuni, secondo noi, tra i più interessanti e attrattivi.

Questa sera ad Imperia torna uno degli eventi clou dell'estate imperiese: la Notte Bianca. Le vie di Porto Maurizio, da via Cascione alla Foce e limitrofe, si animeranno per una serata all'insegna della musica, del buon mangiare e del divertimento. Super ospite la Combriccola del Blasco che si esibirà in uno speciale concerto in piazza Mameli con tutti i componenti della band che si sono avvicendati negli anni affianco al cantante e frontman Kikko Sauda.

La Notte Bianca inizierà intorno alle ore 18.30 per concludersi alle 3, con la cena a tema prevista per le 19. La zona coinvolta sarà totalmente chiusa al traffico veicolare e avrà punti di interesse per tutti i gusti. Oltre alla ‘Combriccola’, altre nove le band si esibiranno live, mostre fotografiche, un'area dedicata al ballo liscio, una per la finale regionale di New Model Today e poi sport, spazio bimbi e anche storia e cultura. Saranno infatti incrementate le visite guidate al Parasio e alla cupola del duomo di San Maurizio.



A Taggia, oggi e domani, l'appuntamento è con la manifestazione 'Sulle Orme di San Benedetto'. Due giorni per due differenti tipologie di eventi. Si inizia questa sera con Medieval Trail. Si tratta di una corsa non competitiva suddivisa su due percorsi, di 7 e 4 km, con partenza da piazza Cavour, alle 19 e alle 19.15. I runner, oltre a passare in alcuni dei punti più caratteristici del centro storico, troveranno sul loro percorso anche dei figuranti in costume, grazie ai rioni tabiesi che si presteranno dando informazioni su quale via seguire.

L'evento clou si terrà il giorno seguente, il 24 agosto. Gli organizzatori hanno scelto come luogo per lo spettacolo di fuochi d’artificio piazza Beato Cristoforo. La manifestazione domenicale sarà aperta come da tradizione alle 21.30 con i 'Botti dal ponte'. Subito dopo il pubblico dovrà seguire un percorso nel centro storico tabiese, dove potrà assistere a due rappresentazioni teatrali a tema: alle 22, in piazza Trinità con 'Incontri ravvicinati di un certo tipo' e alle 23, in piazza Gastaldi, 'Anno Domini 3019' (gli organizzatori hanno immaginato come la comunità tabiese festeggerà il 'suo' Santo tra 1000 anni). Bar e locali del centro tabiese proporranno menù a base di prodotti tipici della tradizione culinaria locale e tanta musica live che animerà il borgo. Non mancheranno bancarelle commerciali che saranno presenti sia il 23 che il 24 agosto, a partire dalle 18, tra piazza Eroi, via Roma, via Ruffini, piazza Farini via Mameli.

Passando da uno spettacolo pirotecnico all’altro non possiamo non menzionare quello in programma questa sera a Dolceacqua, quest’anno dedicato a Claude Monet, protagonista di uno degli eventi di maggior successo non solo regionale, con una esposizione nel Castello dei Doria e di Villa Regina Margherita che ha vantato più di 36000 visitatori in soli tre mesi.

Attraverso i testi delle lettere che Claude Monet scrisse durante la sua permanenza in zona, luci e fuochi cercheranno di ricreare quelle stesse emozioni che le opere del pittore francese riescono a comunicare guardandole. Uno spettacolo unico, realizzato appositamente ed in esclusiva per l’antico Borgo dei Doria. Il racconto è affidato alle voci di Luisella Berrino e Maurizio Di Maggio.

La fama dello spettacolo è tale che anche per questioni di sicurezza ad ogni edizione viene chiusa al transito la SP 64 della Valle Nervia. Anche quest’anno la strada chiuderà alle auto già dalle 21.30 mentre i mezzi a due ruote potranno transitare diretti alle aree di sosta, fino alle 22. Mentre lo spettacolo vero e proprio avrà inizio alle 22.30.

Ultimo weekend per poter visitare al Palafiori di Sanremo il MOAC, la 51a mostra mercato dell’Artigianato.

Infatti, fino a domani, lunedì 25 agosto, il MOAC accoglie oltre cento artigiani, su quattro piani di esposizione: l’intaglio del legno, bijoux e gioielli, tessuti, indumenti, calzature, oggetti dal sapore etnico e lavorazioni in metallo. Accanto a questo cuore artigiano, entrando al Palafiori si possono trovare anche gli artigiani del gusto, coloro che hanno scelto i sapori tipici e gli aromi locali per dare prova della sapienza manuale e tradizionale della produzione italiana. Tutti da vivere anche i numerosi eventi in calendario, tra divertimento e spettacolo, con iniziative per i grandi e per i più piccoli, musica, giochi ed esibizioni coinvolgenti (per conoscerli cliccare questo link).

Spettacoli musicali e teatrali

Saranno il ‘Filippo Cuomo Ulloa Swingin’ Duo’ (sabato 24) e ‘3 for Mr. RB’ (domenica 25), con Special Guest Claudio Capurro, a chiudere la rassegna ‘Jazzin’. Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.00 con ingresso libero e la location è come sempre il Forte di Santa Tecla a Sanremo.

Spazio anche alla commedia dialettale con ‘Navigandu senza l’Aiga’ messa in scena dalla ‘Compagnia Riemughe Surve’ di Montalto Ligure questa sera in piazza San Siro a Sanremo. Domani sera invece in frazione Latte di Ventimiglia la Cumpagnia d'u Teatru Ventemigliusu presenta la commedia in tre atti di Emilio Azzaretti ‘Pescavui de Cana’.

In omaggio ai cinquant’anni del primo viaggio nello spazio alla scoperta del nostro satellite, questa sera al Museo ‘Clarence Bicknell’ di Bordighera si terrà il concerto-spettacolo ‘Il pianista sulla luna’. Protagonisti il Maestro Leonardo Locatelli, pianista di fama internazionale, con brani dedicati alla luna (Beethoven, Debussy, Mancini, ecc.) e la regista Virginia Consoli su testi a tema (Leopardi, Foscolo, Ariosto).

‘Musiche di raffinate atmosfere’ saranno al centro dello spettacolo a cura del ‘Mystic Now Quartet’ presso l’Auditorium Comunale di Ospedaletti alle ore 21.30. Per gli amanti di Zucchero Sugar Fornaciari, un’ampia carrellata dei suoi successi sarà proposta sabato sera dalla band ‘Blues and Sugar’ sul Molo delle Tartarughe a Diano Marina.



Passando alla musica classica, continuano gli appuntamenti del 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo sul Sagrato dei Corallini. Questa sera è in programma un recital pianistico con Vitaly Pisarenko in omaggio a Vladimir Horowitz con musiche di Schubert, Schumann, Chopin, Liszt (più info).

Ci attendono ancora giornate soleggiate e particolarmente calde e allora perché alla sera non visitare il nostro entroterra alla ricerca di un po’ di fresco? Per esempio, sabato sera la Piazzetta del Parroco di Badalucco sarà teatro dell’evento ‘Silk Road Concert - L’Italia incontra la Cina’ al quale parteciperanno 15 studenti cinesi studenti del conservatorio nazionale superiore di Pechino e di Shangai. A dirigerli il Maestro Diego Campagna ed il Maestro Roberto Orengo.

La Piazza della Chiesa di Sant’Andrea a Ceriana ospiterà, alle ore 21.15, un concerto dal titolo ‘Racconti in musica dalla Spagna al Sud America’ con Galo Cadena & Corrado Cordova. Evento rientrante nell’ambito della 23a edizione della rassegna ‘Musiche della Terra’.

Domenica sera, nel Piazzale del Castello di Conio, frazione di Borgomaro, l’appuntamento è con lo spettacolo dal titolo ‘Raffinata atmosfera: da J.S. Bach a Amy Winehouse’ interpretato dal ‘Mystic Now Quartet’.



Un omaggio alle più belle canzoni di Lucio Battisti sarà quello che ci regalerà la band dei Nuovi Solidi domenica sera ai Giardini Lowe di Bordighera.

Feste patronali & Sagre

Ecco gli appuntamenti di sabato:

Una serata del Cuore con l’Orchestra ‘I Remix Group’ attente i partecipanti in Frazione San Bartolomeo a Sanremo, mentre a Bussana prenderanno il via i Festeggiamenti patronali. A Ventimiglia, in frazione San Secondo, si terrà la Sagra della porchetta a cura del comitato di quartiere con serata danzante. DJ Set con Master DBJ e Federico Staltari faranno da contorno a Riva a tutta Birra in programma in Piazza Ughetto a Rive Ligure. Due giorni di Street Food attendono gli appassionati del cibo da strada in Piazza Andrea Doria a San Bartolomeo al Mare (sabato e domenica). Un’altra festa della Birra si terrà anche alla Torre Gallinaro di Cipressa a partire dalle ore 19 di sabato e di domanica.

Mendatica sarà teatro della ‘Festa della Cucina Bianca’. Molte le iniziative proposte: dalla degustazione di piatti tipici delle Alpi del Mare al Mercatino dell'agricoltura e dell'artigianato, dall’animazione nelle aie storiche alle Musica dal vivo e dj set nel centro storico (più info).

La ‘Sagra delle Cozze’ è in programma a Seborga. Si tratta di una serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Serena Group’.

Per i ragazzi è a Diano Arentino che ‘La festa è giovane’. Una serata animata da canti e balli con Mister Pink, Mauro Rosa e El Coach, Simone Tulipanti. Non mancheranno hot dog, hamburger, patatine, carne alla griglia e molto altro.

Le sagre e le feste di domenica:



Alle 21.00 di domenica, per la Festa Patronale San Bartolomeo, dopo la processione, si terrà un concerto della Banda di Alassio. Mentre alle 21.30 in Piazza Torre Santa Maria, appuntamento con ‘Old Wild West’, una serata di balli country in Piazza Torre Santa Maria.

A Pompeiana, dalle ore 12, è in programma un pranzo con intrattenimento a cura di ‘Sgarzeline & Pelandrui’ nell’ambito della Festa di San Bernardo.

‘Agorà-Arte in Piazza’ è il titolo della manifestazione in programma sabato e domenica a Bordighera, nella città alta. Si tratta di un’esposizione di dipinti, sculture e fotografie, nei vicoli e nelle piazzette più suggestive. Ma non solo: la sera il centro storico sarà animato da interventi di teatro-improvvisazione a cura delle ‘Onde Ribelli’ oltre a musica live dell’Orchestra Minima dei Mostaccini.



Per conoscere altri eventi in programma questo weekend, o saperne di più di quelli segnalati, consultare l’Agenda Manifestazioni.