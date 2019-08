Dolceacqua: il 1° settembre, appuntamento con lo show 'Omaggio al Cinema - Le grandi musica da film al Castello'

Domenica 1 settembre alle ore 20,45 sarà messo in scena fra le storiche e magnifiche mura del Castello dei Doria a Dolceacqua 'Omaggio al Cinema - Le grandi musica da film al Castello'. "Uno show - spiegano gli organizzatori - che si dipana tutto fra le altrettanto storiche e magnifiche musiche e parole di oltre un secolo di cinema e chiama lo spettatore ad immedesimarsi con ciò che sente e vede. Un gruppo di artisti ha voluto mettere in scena una vera e propria celebrazione della vicenda della settima arte attraverso arie divenute immortali. La soprano Annamaria Turicchi, il pianista e direttore d’orchestra Francesco Canavese, l’attore Polo Mazzini (recentemente visto in tv nella serie Mesantonio) ed il giovanissimo e talentuoso baritono Gabriele Manfredini, hanno portato questo spettacolo in tutto il Piemonte, la Lombardia e le Marche riscuotendo i favori del pubblico sempre partecipe e rapito dalla magia della scena. La serata (presentata dall’attrice e regista Consuelo Benedetti) è stata organizzata dal 'Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua' con il supporto di Enrico Manfredini e dell’associazione culturale 'Nuovi Orizzonti' di Ventimiglia e con il patrocinio dei Comuni di Dolceacqua e di Ventimiglia".

Per prenotazioni ed informazioni:

Sig.ra Mirella: 3391796877

info@culturadolceacqua.it

www.culturadolceacqua.it

https://www.facebook.com/CentroCulturaleDolceacqua/

Biglietto: ordinario Euro 12, ridotto giovani fino a 24 anni Euro 9, ragazzini fino a 12 anni ingresso libero.