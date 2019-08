Avvistato ufo a Taggia! Viaggio nel futuro stasera con 'Sulle Orme di San Benedetto'

Avvitato ufo in piazza Santissima Trinità a Taggia. Non si tratta di una fake news ma delle prove per Sulle Orme di San Benedetto (I dettagli dell'evento sono stati presentati nei giorni scorsi LINK), l'attesa manifestazione estiva che si terrà stasera.



I ragazzi dell'omonimo gruppo dietro l'organizzazione dell'evento, hanno dato una piccola dimostrazione dello spettacolo. In questa piazza, alle 22 si terrà la scenetta 'Incontri ravvicinati di un certo tipo'. La citazione è dal celebre film cult di Steven Spielberg. Quest'anno le rappresentazioni saranno due, entrambe a tema futuristico per rispondere all'interrogativo, tra 1000 anni a Taggia come festeggeranno San Benedetto. Un tema definito come una scommessa ma che lascia anche grande libertà. Non a caso la seconda rappresentazione sarà alle 23, in piazza Gastaldi e sarà intitolata proprio 'Anno Domini 3019'.



"Sulle Orme di San Benedetto" sarà teatralità ma non solo. L'evento prenderà il via già dalle 18.30 con 'Assaporando Taggia', musica live e cucina del territorio nei bar e nei locali aderenti ma anche grazie alle numerose ProLoco in piazza Garibaldi che porteranno i piatti della tradizione dei borghi dell'entroterra delle Valli Argentina ed Armea.



Il clou saranno ovviamente gli spettacoli pirotecnici. Due momenti durante la serata. Il primo alle 21,30 con i 'Botti dal Ponte' che illumineranno il ponte romanico. Il secondo, chiuderà la manifestazione, a mezzanotte, 'Scintille al convento'. Quest'anno sarà uno show piromusicale, perchè i giochi di luce saranno esaltati da una musica a ritmo ed illumineranno la piazza Beato Cristoforo, davanti al convento dei Domenicani. Infatti questa manifestazione nasce anche con lo scopo di valorizzare gli angoli più caratteristici di Taggia, uno dei borghi più belli d'Italia.



Una scommessa ed ora che mancano poche ore la pressione si fa sentire. C'è grande attesa per questo appuntamento diventato ormai tradizionale nell'estate tabiese. Un dato su tutti. Il video promozionale dedicato all'ultimo spettacolo, in queste ore ha superato le 63mila visualizzazioni. Un numero incredibile considerando la dimensione di questa manifestazione ed anche le risorse economiche impegnate. Insomma già un ottimo risultato.