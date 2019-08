Bilancia pesapersona: una nemica-amica della dieta

La dieta è, almeno in teoria, un regime alimentare utile a raggiungere il peso forma ideale. Purtroppo però essa è intesa come un modo restrittivo di vivere l’alimentazione e non come un dono che concediamo al nostro corpo per stare meglio. Il mercato, inoltre, tende a far passare in primo piano il risultato estetico rispetto a quello salutare. Questo significa che le persone vogliono dimagrire per essere più accettate e non per migliorare la propria salute.

Come le bilance aiutano a seguire una dieta?

In verità un corpo snello ed in forma necessita di un equilibrio tra ciò che mangiamo e ciò che pensiamo, senza il quale ogni dieta rischia di diventare pericolosa e tutt’altro che benefica. Ci riferiamo a quelle situazioni in cui le persone sono ossessionate dal peso e non riescono a vedere tutto ciò che gravita intorno ad esso come acqua, struttura ossea, metabolismo, presenza di grasso viscerale ecc… Queste informazioni oggi sono diventate accessibili a tutti con il boom delle bilance smart come ci spiega il sito di riferimento in Italia per le Bilance pesapersona . Esse sono in grado di misurare la nostra situazione fisica rispetto a tante variabili che, unite al valore del peso possono diventare il modo più semplice per arrivare al peso forma senza eccessivi sacrifici o problemi.

Che differenza c’è tra le bilance in commercio?

Una bilancia smart, infatti, somiglia ai modelli impedenziometrici che trovi negli studi professionali di dietisti, nutrizionisti e nelle palestre più innovative. Essa è in grado di fotografare il nostro corpo tramite una serie di elettrodi che rilevano grasso, massa magra, acqua, ossa e tutto quello che c’è da sapere per realizzare un piano di dimagrimento su misura. Alcune bilance mandano i risultati su un app collegata che periodicamente ci aiuta a sostenere il nostro impegno e a non mollare mai, anche quando siamo tentati ad ingurgitare tutto quello che troviamo nel frigo. Occhio però, perché alcune bilance smart non possiedono elettrodi e perciò mostrano risultati statistici calcolati tramite formule matematiche. Questo significa che a partire dal peso alcune bilance stimano i valori di metabolismo, ossa e acqua in maniera statistica, motivo per cui non sono sempre attendibili.

L’importanza di mirare alla salute

Forse non lo sapevi ma la fame nervosa e la tendenza a “evadere” le regole che la dieta ci impone sono tutti segnali di uno squilibrio fisico e mentale che ha poco a che vedere con il numero che indica il nostro peso. Se tendiamo a farci coccolare dal cibo spazzatura non abbiamo bisogno di una dieta ma di parlare con uno psicologo che ci aiuti a chiarire perché reagiamo alla durezza della vita affogando i dolori nel cibo saporito. Per questo conoscere il nostro peso non è di aiuto ma diventa un motivo ulteriore di frustrazione.

La bilancia è tua amica se…

La bilancia è tua amica quando riesci a comprendere l’importanza di mangiare bene e di muoverti con costanza. Essa dovrà essere usata periodicamente per valutare i nostri miglioramenti e seguendo precise regole di misurazione necessarie ad ottenere risultati precisi. Se riusciamo a liberarci della questione estetica capiremmo che il peso è solamente un numero che, preso da solo, non ci sta dicendo niente di utile sul nostro conto. Al contrario se abbiamo stabilito un peso forma da raggiungere e abbiamo compreso come sia composto il nostro corpo, la bilancia ci aiuterà a trovare la motivazione monitorando, passo dopo passo, i risultati raggiunti.

Quanto è realmente utile conoscere il proprio peso?

Per questo è inutile limitarsi al peso per stabilire se siamo belli o brutti. Il peso corporeo è un valore che deve tenerci in campana tanto quanto il livello del nostro metabolismo basale, dei liquidi corporei o della distribuzione tra massa magra e massa grassa.

Per far sì che un percorso di dimagrimento sia efficace dovrai ragionare su tutte queste variabili e, quando possibile, chiarire al tuo nutrizionista quali sono i meccanismi che ti impediscono di mangiare in maniera salutare. Guardati dentro e non aver paura di dire ad alta voce chi sei e, soprattutto, non credere che un numero a due o tre cifre stabilisca la vera natura del tuo modo di essere. Se hai deciso di dimagrire è perché desideri stare meglio, non per piacere a chi ti sta intorno.