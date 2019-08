Incidente questa mattina nella zona di Vasia. Per cause ancora in fase di accertamento un ciclista si è scontrato frontalmente contro una Fiat Punto che procedeva in direzione opposta.

Sul posto è subito intervenuto il personale del 118 che, insieme ai Vigili del Fuoco, ha predisposto il trasferimento dell’uomo in elicottero all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure. Al momento del soccorso l’uomo era cosciente. Le sue condizioni sono ora in fase di valutazione. Indaga la Polizia.