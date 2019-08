Sanremo: camion di Amaie Energia danneggia auto posteggiata e se ne va, solo grazie a un video il proprietario è riuscito ad avere il risarcimento (Le immagini)

È il 31 luglio quando, in via Galilei, un camion di Amaie Energia accosta (dal lato opposto della strada) per svuotare i bidoni. Ma, durante la manovra, aggancia un’auto posteggiata, la danneggia e poi se ne va.

Da qui parte il lavoro di ‘indagine’ da parte del proprietario (L.V.) della vettura che, grazie alla collaborazione di alcuni residenti, è riuscito ad avere tutta la documentazione video per dimostrare che cosa fosse successo. E nelle immagini (che pubblichiamo) si vede chiaramente che cosa è successo.

Nonostante la chiarezza del video non è stato semplicissimo per L.V. avere giustizia. Telefonate, mail e messaggi sono stati per lungo tempo inascoltati per poi essere accolti a metà agosto. La prima mossa dell’azienda è stata quella di effettuare un richiamo nei confronti dei due dipendenti autori del danno, poi il via tanto atteso alla procedura per rimborsare il danno all’automobilista.

Non è stata facile, ma alla fine L.V. potrà ripagare il danno che, osservando il video, non è certo minimo. Il mezzo pesante ha di fatto agganciato l’auto provocando il distaccamento di alcune parti del paraurti e del passaruota.