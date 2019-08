Pacco sospetto sul treno Thello diretto a Milano, intervento della Polfer alla stazione di Sanremo (Foto)

Attimi di tensione questa mattina poco dopo le 11 alla stazione di Sanremo. Gli agenti della Polfer sono stati chiamati a intervenire per via di un pacco sospetto abbandonato sul treno Thello partito da Nizza e diretto a Milano.

Gli agenti hanno attivato la procedura standard prendendo in consegna il pacco per poi ricercarne il proprietario. Per fortuna, dopo qualche attimo di tensione, è stato individuato il distratto viaggiatore (un cittadino Australiano) lo aveva abbandonato due carrozze più in là.

Tutto si è risolto con alcune verifiche e con l'identificazione dell'uomo. Il treno è poi ripartito per Milano con diversi minuti di ritardo.